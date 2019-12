Kirsten Wild krijgt nationale titel omnium niet in de schoot geworpen

BAANWIELRENNENKirsten Wild is in Apeldoorn Nederlands kampioen omnium geworden. De wereldkampioene op dit onderdeel had een zware kluif aan Amy Pieters, maar wist haar voorsprong - waarmee ze de afsluitende puntenkoers in ging - te behouden. Nina Kessler veroverde het brons.

Wild moest in volle finale van de afsluitende puntenkoers nog een aanval van Pieters pareren. Ze wist de kloof te dichten, maar moest het wel uit haar tenen halen. ,,Ik heb natuurlijk geen ideale aanloop gehad naar dit NK. Pas een week of drie ben ik weer in training en daarbij lag de nadruk niet op duurritten, maar vooral op krachttraining. In het eerste onderdeel - de scratch - werd mijn lijf al even hardhandig wakker geschud en ik kan je vertellen dat dit geen prettige ervaring was.”

Toch wist Wild op routine de wedstrijd in handen te nemen dankzij een zege in de afvalkoers. ,,Je kent natuurlijk alle trucjes wel, bijvoorbeeld om je goed te positioneren in de afvalkoers. Maar de tegenstand wordt in Nederland elk jaar sterker, dus ik moest wel alles uit de tank halen om te kunnen winnen. Bij die aanval van Amy kon ik haar geen ruimte geven, als ze de volle tien punten pakte, moest ik minimaal tweede worden. Uiteindelijk mengden we ons na die aanval allebei niet meer in de strijd om de punten. Toen wist ik dat het binnen was. Ja, ik sta hier weer als winnares, wat iedereen misschien had verwacht, maar dat ging bepaald niet op de automatische piloot.”