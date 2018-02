Kirsten Wild staat niet graag in de schijnwerpers

Brouwer verliest in Sharm el Sheikh

23 februari Gijs Brouwer is in Sharm el Sheikh uitgeschakeld in de kwartfinale. De tennisser van TC Salland knokte zich tijdens het futuretoernooi in Egypte 2 uur en 9 minuten lang volledig leeg tegen Lloyd Harris, maar de Zuid-Afrikaan ging er met de halve-finaleplek vandoor: 6-7 (1), 7-6 (8), 2-6.