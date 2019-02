Kirsten Wild wint zilver op WK: ‘Niet slecht, maar liever goud gehad’

Op waarde geklopt

Kirsten Wild kampte na afloop met gemengde gevoelens. ,,Op een WK win je ook een zilveren medaille. Ik denk dat ik op waarde werd geklopt. De Britse verraste me met haar aanval en daardoor reageerde ik eigenlijk iets te laat. Als ik eerder in haar wiel had gezeten, had ik misschien nog een kans gehad, maar ik was net te laat. Ik ben net als vorig jaar goed in orde, maar vorig jaar won ik goud met die goede benen, nu zilver. Het allerliefst wil je graag een regenboogtrui winnen, maar dat zat er op dit onderdeel niet in. Dit geeft zeker ook vertrouwen voor de rest van het toernooi. Ik wist al dat het moeilijk zou worden om het gouden toernooi van Apeldoorn te evenaren, maar er zijn voor mij gelukkig nog meer kansen op goud. Dan gaan we het gewoon opnieuw proberen.”