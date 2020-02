Klompenhouwer voor de achtste keer Europees kampioene driebanden

BILJARTENTherese Klompenhouwer heeft in Antalya opnieuw laten zien dat ze de beste driebandster van Europa is. De Nijkerkse was in Turkije in de finale te sterk voor Karina Jetten (30-21) en veroverde haar achtste Europese titel.

Klompenhouwer maakte in Antalya een verpletterende indruk. Ze tekende voor een recordgemiddelde in de knock-outfase (1.411), speelde de beste partij ooit op een EK en zorgde voor de hoogste serie ooit. ,,Ik ben in de vorm van mijn leven. Maar ik weet dat het nog beter kan’’, oordeelde ze zelf.

Het kampioenschap werd gedomineerd door Nederland, met vijf deelneemsters. Maar Klompenhouwer was een klasse apart. In de finale tegen Jetten keek ze tegen een 11-22 achterstand aan, toen ze de partij met een serie van 11 caramboles liet kantelen. Ze verdiende 1000 euro met haar achtste titel.

Klompenhouwer (37) is toonaangevend sinds 2005, toen ze haar eerste finale won tegen Gerrie Geelen. ,,Het was wel even lastig in de finale, maar door die serie zat ik toch weer op de goede weg. Daarmee heb ik waargemaakt wat ik voor het toernooi zei. Ik ben nooit zo goed geweest en eigenlijk was ik hier niet te verslaan. Steeds meer ga ik me focussen op de mannentoernooien, zoals hier over een paar dagen de World Cup in Antalya. Daar start ik woensdag, ik moet een dag kunnen overleven en dan ga ik met de grote kanonnen meespelen.’’