Knallen over zand, gravel en asfalt: Meerveld vergt het uiterste van de renners

Van der Schans loodst Nederland met foutloze slotronde naar finale, Nekeman besluit met vierde plek in kür CHIO Aken

Naast de grote serie Nations-Cup wedstrijden bestaat er in de springsport tegenwoordig ook een serie van kleinere landenwedstrijden, om combinaties te ervaring op te laten doen. Nijkerker Wout-Jan van der Schans kwam in die EEF-series met Nederland in actie tijdens de halve finale in Boedapest en loodste de ploeg hoogstpersoonlijk naar de finale.

