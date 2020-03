KNMV schrapt de hele Dutch Masters of Motocross

De verenigingen waren er klaar voor, een indrukwekkend veld vol wereldtoppers zou starten, maar het is allemaal voor niets. Het was voor de KNMV en partners een flinke knoop om door te hakken, maar de impact van de coronacrisis maakt doorzetten dit seizoen onmogelijk.

Door de maatregelen tegen het coronavirus viel vorige week al het doek voor de openingsronde in Harfsen op 29 maart. Daarnaast zijn er verschuivingen in de WK-kalender. Hierdoor ging er al een streep door de Dutch Masters-finale voor de 250cc en 500cc tijdens de Zwarte Cross. Ook andere ‘vrije’ weekeinden lopen in rap tempo vol. Dat maakt het verplaatsen van racedagen moeilijk, zo niet kansloos. Kortom: er is geen mogelijkheid meer om een volwaardige Dutch Masters of Motocross-competitie te houden in 2020.