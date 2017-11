Knotsgekke men-finale Nijkerk wil je niet missen

Het leverde een strijd op om honderdsten van seconden waarbij het publiek hartstochtelijk meeleefde. Toen om bijna 11 uur gisteravond de balans werd opgemaakt, was het goed. Geen wereldtoppers deze editie. Die hadden elders in de wereld wedstrijden die belangrijke punten opleverden die niet in Nijkerk te verdienen waren. Maar de deelnemers die er waren, waren voor even helden want het publiek maalde niet om namen. Een hoogtepunt was het optreden van Marjolijn Waalré uit Putten. Zij dacht aan haar finale tweespan paard te beginnen toen haar groom en vriend van de kar stapte en op de knieën om haar hand vroeg. Het publiek genoot, Waarlé liet haar tranen de vrije loop. Door de emoties bleef het bij een ererondje.