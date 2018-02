Knuffel van de Koning voor gouden Carlijn Achtereekte

Ontspannen kon ze zich voorbereiden op haar wedstrijd. Want Achtereekte werd niet in één adem genoemd met favorieten Ireen Wüst, Antoinette de Jong, de Japanse Takagi of de Tjechische Martina Sablikova. En dat vond ze prima. ,,Laat ze maar namen noemen, dat vind ik helemaal goed'', zei ze daags voor haar wedstrijd al in een interview in de Stentor. ,,Die rol paste prima bij me, dan kan ik me heel goed voorbereiden op mijn wedstrijd.'' En daarbij had ze maar één doel: een zo'n scherp mogelijke tijd neerzetten. ,,Ik voel me goed, heb lekkere trainingswedstrijden achter de rug.''