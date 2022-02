Komst van een tweeling is bepalend de voor toekomst van Stefan van der Worp bij Regio ‘72

handbal salland Handbal in Salland: Nieuw Heeten kan leven met puntende­ling, Dalfsen wint op snelheid, Overwete­ring slikt nieuwe nederlaag

Door coronaperikelen werden er in de tweede divisie en hoofdklasse weinig handbalwedstrijden gespeeld. Wijhe, Heeten en SDOL kwamen allemaal niet in actie. Nieuw Heeten (gelijkspel) en Dalfsen (winst) konden in de hoofdklasse A wel extra punten aan hun totaal toevoegen. Overwetering moest in de hoofdklasse C een nieuwe nederlaag slikken.

13 februari