‘Koning’ Krol laat geen twijfel bestaan over wie er nu de beste van de wereld is

Ook marathon­schaat­ser Gary Hekman uit Kampen moet thuiswer­ken: ‘Maar in mijn beleving zijn we wél topsporter’

2 januari Marathonschaatser Gary Hekman voelt zich een topsporter, maar is dat op dit moment niet. Het is nog altijd wachten op de eerste wedstrijd van het seizoen. ,,Ik heb het gevoel dat ik zonder plan of doel aan het werk ben, dat is heel moeilijk.”