Koploper Oranje Zwart haalt ongekend hard uit, cruciale zege Wit-Blauw in strijd tegen degradatie

MTB Lars van Ark verlost zichzelf in Apeldoorn van het ‘eeuwige-twee­de-syndroom’: ‘Het werd wel een keer tijd dat ik die beker eens pakte’

De spectaculaire ontknoping van de Veluwse Wintercompetitie voor de mountainbikers vond zaterdag plaats in Apeldoorn, op het Anne Terpstra Bikepark van MTB-vereniging BAR End. De apotheose van acht spectaculaire wedstrijden in evenzoveel Veluwse plaatsen, kreeg in categorie 8 - leeftijdsklasse 1994-2006 - met Lars van Ark een verdiende lokale winnaar.