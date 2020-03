Korfbalbond schort besluit consequenties voor clubs op

CORONA Begrip voor besluit bond: ‘Volleybal is maar bijzaak’

18 maart Het coronavirus schopt menig sportcompetitie in de war, ook het volleybal. De Nevobo kondigde woensdag aan de topdivisie en lager te schrappen en de eredivisie eventueel in aangepaste vorm af te werken. Waar bij collega-eredivisieclub FAST onbegrip heerst over de gang van zaken, relativeert Regio Zwolle Volleybal de situatie. ,,Volleybal is maar bijzaak. Gezondheid staat voorop”, vindt aanvoerder Siska Hoekstra.