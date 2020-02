Korfbalclash op de Veluwe: Unitas is een stap verder dan De Meeuwen

NK Squash Mulderij sneuvelt in eerste ronde NK Squash

8:42 Jeroen Mulderij uit Apeldoorn is er niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen op het Nederlands Kampioenschap squash in de A-categorie. De Apeldoorner verloor in Amsterdam in drie games van de als eerste geplaatste Piëdro Schweertman (11-6, 11-9, 11-2).