Korfbalclub DOS'46 gaat na twee seizoenen niet verder met coach Edwin Bouman

Bouman trad in de zomer van 2020 aan in een turbulente periode voor de Nijeveense korfbalclub. De selectie was afgeroomd door het vertrek van gelouterde spelers als Jelmer Jonker en Harjan Visscher. Toch wist Bouman met zijn team de play-offs van de Korfbal League te bereiken. In het lopende seizoen staat de Nijeveense trots op de derde plaats in poule B van de zaalcompetitie. Ook op het veld was DOS'46 voor de winter de nummer drie.