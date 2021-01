Korfbalcoach Henco Pullen zoekt na vijf jaar bij Sparta Zwolle wat nieuws

Pullen (37) vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging en is in gesprek met verschillende clubs. De Zwollenaar is zonder meer een succestrainer te noemen voor Sparta, dat in de afgelopen vijf jaren is uitgegroeid van een goede Zwolse club tot misschien wel de beste vereniging in de regio. De oud-speler van Oranje Zwart, die andere korfbalclub uit de stad, begon in 2016 bij Sparta aan zijn eerste klus als trainer nadat hij was gestopt als speler van DOS’46.