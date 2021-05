Korfbalcoach Wilco van den Bos moet Sparta in het hart van de hoofdklasse parkeren

PAARDENSPORT Houtzager weet wat hem te doen staat richting Spelen; vormbehoud tonen in La Baule

16 mei Marc Houtzager zal over een maand tijdens de landenwedstrijd in La Baule (Fra) met Sterrehof’s Dante vormbehoud moeten tonen om definitief aanspraak te maken op de olympische selectie. Op dezelfde dag dat bondscoach Rob Ehrens zijn selectie voor de Nations-Cup wedstrijd bekend maakte, werd Houtzager tweede in de Grote Prijs op het CSI Exloo.