Korfbalduel van Apeldoornse club loopt uit de hand en wordt gestaakt: ‘Geduwd, getrokken en klappen uitgedeeld’

De korfbalwedstrijd in de eerste klasse C tussen Apeldoorn en VIKO is zaterdag in de rust gestaakt. De ploeg van Joyce Teunissen stond in Vianen met 5-13 voor, toen reservespelers van Apeldoorn fysiek werden belaagd door het thuispubliek. „De sfeer was onprettig en hun aanvoerder zei dat we voor onze eigen veiligheid beter het sportpark konden verlaten’’, aldus Teunissen. Scheidsrechter Bentum kon niet anders dan staken.