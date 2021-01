Korfballer Noah Bijsterbosch maakt gevoelige overstap naar concurrent

De 24-jarige Puttenaar is na vijf seizoenen in de hoofdmacht van de Meeuwen toe aan een nieuwe uitdaging. Bijsterbosch voelde bij zichzelf een sterke behoefte aan een nieuwe uitdaging. ,, Mijn broertje Ezra is al gestopt en Daniël van Munster gaat terug naar SKF. Verder is bij ons veel onzekerheid in de selectie; veel spelers twijfelen over volgend jaar.”

Bij Unitas is er voor de Puttenaar volgend jaar wel een aantrekkelijk plaatje. ,,Ik kende de jongens al een beetje, er staat een leuke selectie en als ik in Unitas 1 kom, dan heb ik de garantie van hoofdklasse. Bij de Meeuwen was ik aanvoerder, dat geeft je meer zekerheid. Het is leuk om weer echt te moeten strijden om mijn plekje. Het is een club in de buurt en ook weet ik dat het bij Unitas gezellig is. Ik heb 20 jaar bij De Meeuwen gespeeld, dat maakt de keuze wel lastig. Maar ik ben blij met de beslissing.”