Korfballers Exakwa vieren onverwachte titel met grote verbazing, Sparta houdt plaats in overgangsklasse vast

,,Hoop is uitgestelde teleurstelling”, opperde Exakwa-trainer Dave van Zonderen nog half pessimistisch, half filosofisch. Concurrent KVZ, getraind door korfbalgrootheld Erik Wolsink, stond al het hele seizoen bovenaan in de tweede klasse C. Dat team zou vast geen punten meer laten liggen, al werden de overwinningen gaandeweg steeds moeizamer geboekt. ,,De spelers hadden me gevraagd om geen tussenstanden door te geven, al zat er wel een legertje wissels de boel via Twitter in de gaten te houden. Bij rust stonden zij er al drie achter. Dan weet je je in de kleedkamer geen raad met de juiste toonhoogte. Onze wedstrijd was al beslist, je kunt alleen maar afwachten.”