Korfballers KIOS geven eerste plaats prijs op een zwoele avond in Enschede

De formatie uit Ruinerwold redde in Enschede nog een punt na een zwakke eerste helft. In de eerste helft was KIOS onherkenbaar, de ploeg grossierde in foute passes en had een zeer zwakke afronding. Er was geen rebound waardoor men na ieder schot de bal weer kwijt was. De ruststand van 12-5 was dan ook niet geflatteerd.