Korfballers Oranje Zwart kunnen titel vergeten, ASVD houdt hoop op handhaving na zege op DOS Kampen

In de overgangsklasse A had Sparta dé kans om zich praktisch veilig te spelen in een poule waarin de onderste ploegen als katten in het nauw de punten met rare sprongen aaneenrijgen. Zo won Sparta zelf vorige week in een huzarenstukje van Drachten, maar zag het de concurrentie ook sprokkelen. De magie van vorige week werd niet geëvenaard tegen directe concurrent AVO, het publiek zag lang een gelijk opgaande wedstrijd. Na de pauze (9-9) lag het initiatief langzaam maar zeker steeds meer bij de gasten, die het in de slotfase goed uitspeelden: 18-20. Sparta staat nog twee punten boven de rode streep en een punt boven plek zeven die een ontsnappingsroute tegen een andere nummer 7 biedt.