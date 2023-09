Korfballers Sparta stappen na ‘clinic’ tegen LDODK toch positief gestemd van het veld: ‘Het verschil is nu eenmaal te groot’

atletiek Na de sprint is het EK voor meerkamper Melchior Treffers direct voorbij: ‘De spier kon de snelheid nog niet aan’

Meerkamper Melchior Treffers was als vierde geplaatst en in bloedvorm afgereisd naar het EK onder 20 jaar. Maar in Jeruzalem was het na tien tellen al gedaan voor de Heerdenaar. ,,Ik ben gewoon te goed voor mijn fysieke gesteldheid.”