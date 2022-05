Korfballers Unitas lopen eerste nederlaag op en Rood Wit heeft een ‘leermomentje’ in Zutphen

KORFBAL

De Meeuwen moest een punt achterlaten in Nijverdal tegen NKC’51: 15-15. ,,Laura van Winkoop was op vakantie en Ezra Bijsterbosch viel snel uit door een elleboogstoot. De eerste helft was erg slecht, zonder beleving, niet aan afspraken houden, zonder de echte wil om te winnen. Alleen Jasper Luitjes en Renske Arendsen staken er positief bovenuit’’, aldus trainer Ruud Willemsen, die een ‘veel betere’ tweede helft zag. ,,Ondanks dat we nooit onze grootse vorm haalden, kwamen we van vijf ,punten achter op voorsprong. Jesse van Os maakte een verdienstelijk debuut. Een gelijkspel was de eerlijkste stand, maar helaas is Nic met drie punten voorsprong nu nagenoeg uit beeld.’’

Overgangsklasse A: NKC’51 – De Meeuwen 15-15 (11-7). Scores De Meeuwen: Jarin Bruinekreeft 7, Renske Arendsen 4, Dorinda Kleijer 2, Romy Bijsterbosch 1, Jesse van Os 1