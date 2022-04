Korfballers Unitas veroveren plek in de tussenklasse, Dynamo kan zondag bij winst play-off plek veilig stellen

KORFBAL

Hoofdklasse B

In een spannende play-off heeft Unitas zich verzekerd van een plek in de tussenklasse. Na de 17-19 uitzege won de ploeg in Harderwijk met 23-20. Unitas startte ijzersterk en kwam binnen 8 minuten op een 5-0 voorsprong. Mid-Fryslan had een time-out nodig om het ritme van de Harderwijkse korfballers te breken. De stampvolle sporthal zag dat de bezoekers veel moeite hadden met de verdedigende druk van Unitas. Maar omdat de Friese dames af en toe wel ruimte kregen, kropen de bezoekers langzaam dichterbij tot 7-5. Unitas herpakte zich weer en door de sterk spelende Sabine Verhoef werd het 10-5. Bij rust was er een flink gat geslagen: 14-7. De tweede helft kwam Unitas moeizaam uit de startblokken en Mid-Fryslan profiteerde dankbaar: 14-10. Mike van Boven doorbrak de ban met een vrije bal en vierde het met het fanatieke thuispubliek. Unitas leek het bij 17-10 te beslissen, maar viel weer even stil. Door strafworpen kwamen de Friezen op 18-14. Unitas kwam daarna niet meer in problemen en liep weer naar 23-17. De laatste doelpunten waren voor de bezoekers. Unitas wacht nu een dubbel tegen TOP Arnemuiden dat over twee duels net te sterk was voor Avanti.

Unitas - Mid-Fryslân 23-20 (14-7) Scores Unitas: Noah Bijsterbosch 4 (2 str), Sabine Verhoef 4, Mike van Boven 4 (1), Jolien Landman 4 (1)_, Renee Havenaar 2, Thomas Hoekstra 2, Ineke de Boer 2, Jort Wiegersma 1.