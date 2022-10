Korfbaloverzicht: Bijzondere klus KVZ mondt uit in twee zeges, trainer Bouwma ziet eerste overtuigende zege Devinco

Vol verbazing blikte Wolsink nog even terug op het moment in de eerste wedstrijd, dat volgens hem bij de bond een scheidsrechterlijke dwaling heet. ,,De kaart is ook geseponeerd, en ik heb er geen last meer van gehad. Ik ben heel rustig langs de lijn. Dus overwegend ben ik heel aardig geweest voor de scheidsrechter vandaag, haha.”

De bij 18-16 gestaakte wedstrijd werd uiteindelijk een 19-16 zege, en in de tweede wedstrijd kwam KVZ nog veel minder in de problemen (24-11). Zodoende sloot de tweedeklasser het eerste deel van het veldseizoen als tweede af, op een punt van koploper Tiel '72. Tegen de koploper leed het vorige week de enige nederlaag in acht duels (15-19).

Devinco

Devinco-trainer Pieter Bouwma zag voor het eerst in acht wedstrijden een overtuigende zege van zijn ploeg (17-10). Waar KVZ de schade beperkte, slaagde Devinco (4e) daar niet in. Tiel ging met een voorsprong van liefst zeven punten het zaalseizoen in. Van de eerste acht wedstrijden in het buitenseizoen wonnen de Deventenaren er slechts drie.

Volgens Bouwma kwam dat vooral omdat zijn ploeg in de eindfase van wedstrijden niet scherp was, en zo flink wat punten verspeelde. ,,Je kunt stellen dat we een aantal wedstrijden nodig hebben gehad om de scherpte te tonen die we vandaag wel toonden. Om mee te doen in de top hebben we teveel punten verspeeld. We begonnen goed, waardoor de wedstrijd niet aankwam op de eindfase. In die zin is wel een goede basis voor het zaalseizoen.”