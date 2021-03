Korfbaltrainer Herman Egberts verruilt Dindoa voor Telstar

VOLLEYBAL Regio Zwolle Volleybal kan Apollo 8 wel kietelen, maar houdt er niets aan over

6 maart ,,We waren er akelig dichtbij, dat is wel een goede omschrijving.” Regio Zwolle Volleybal-coach Eric Meijer besefte dat zijn ploeg op zijn minst een setje had kunnen pakken tegen Apollo 8. De formatie uit Borne hield de zenuwen het best in bedwang, met een 3-0 zege als gevolg.