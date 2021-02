Krachtpatser Bilal Gbadamassi van BZC uit Borculo wacht met Oranje hels karwei op weg naar Spelen in Tokio

‘Koning’ Krol laat geen twijfel bestaan over wie er nu de beste van de wereld is

24 januari Twee uit twee, glunderde Thomas Krol. De 28-jarige Deventenaar kroonde zichzelf tot absolute koning van de eerste wereldbeker schaatsen met winst op de 1000 én 1500 meter. Hij was eindelijk weer eens sneller dan de Rus Pavel Koelizjnikov. En dat was al even geleden.