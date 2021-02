Krachtpatser Gbadamassi staat met Oranje voor hels karwei op weg naar Spelen in Tokio

Teleurstelling

Eerst kreeg Gbadamassi nog een persoonlijke tik te verwerken. Vriend en Schuurman BZC-ploeggenoot Mika Smelt viel donderdag – vanwege overbelasting - op het allerlaatste moment af voor de definitieve selectie van bondscoach Harry van der Meer. Het was altijd hét doel van de twee om samen het kwalificatietoernooi te spelen. ,,Natuurlijk is dat moeilijk. Hij is één van mijn beste vrienden. Ik heb hem een flinke knuffel gegeven. In de trainingen zag ik het niet echt aankomen, maar hij herstelde minder goed dan de andere spelers. Dan is het spelen van acht wedstrijden in acht dagen erg moeilijk. Echt heel zonde, hij was goed bezig.”