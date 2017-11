Krol vecht en gaat ten onder in Stavanger

Mulder wint op 500m in Stavanger

15:34 Ronald Mulder heeft de tweede vijfhonderd meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger gewonnen. De Zwolse schaatser van Plantina reed de tweede omloop van de kortste sprintafstand in 34.61 seconden, en hield daarmee drie honderdsten over de Japanse nummer twee Yamanaka en een tiende op Hein Otterspeer.