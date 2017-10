Kruger toont progressie bij 'alternatief WK'

Er waren 34 deelnemers uit negen landen, maar de grootste concurrentes uit Australië en Canada ontbraken. Kruger (klasse SB9) zwom de 100 meter schoolslag in 1.14.43. Chantalle Zijderveld was nog sneller (1.13.77) en is de nieuwe wereldrecordhouder. De 100 vrije slag leverde de Hardewijkse een Nederlands record op in 1.01.04. De 100meter rugslag zwom ze in 1.09.39 en de 200 meter wisselslag scherpte Kruger aan tot 2.28.94, een nieuw Europees record.