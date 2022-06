KV Apeldoorn gestaakt wegens bedreiging van spelers en kampioenschap lonkt ook op het veld voor Unitas

Het door blessures geteisterde De Meeuwen won in een fantasieopstelling met 18-15 van Ritola en revancheerde zich zo voor de eerdere uitnederlaag (20-16). De Puttenaren liggen op koers om tweede te worden in de overgangsklasse A. „Doordat we geen spelers uit het tweede en de A1 konden opstellen omdat zij een belangrijke wedstrijd hadden, moest o.a. coach Ruud Willemsen spelen. Hij heeft het prima gedaan met zijn ervaring alleen zijn vizier stond niet op scherp”, zei Arjan Rietel die de coaching op zich nam. Ritola kwam na rust van 11-7 op 14-14, maar Laura van Winkoop scoorde daarna twee keer. Voor Renske Arendsen (stopt vanwege werk in de zorg) en Laura van Winkoop (naar Unitas) was het hun laatste thuiswedstrijd, zij kregen 6 minuten voor tijd een publiekswissel. Ook Ezra Bijsterbosch stopt door een kruisbandblessure. „Jammer voor ons dat we een goede rebounder en twee dames die redelijk wat goals kunnen maken kwijtraken.”

Overgangsklasse A: De Meeuwen - Ritola 18-15 (11-7). Scores De Meeuwen: Renske Arendsen 6, Jarin Bruinekreeft 4, Laura van Winkoop 3, Romy Bijsterbosch 2, Dorinda Kleijer 1, Jasper Luitjes 1, Lars de Kruijf 1.