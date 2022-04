KVZ en Devinco hervatten veldcompetitie met puntverlies

motocross Positief gestemde Freek van der Vlist wil van geen wijken weten

Freek van der Vlist is weer terug aan het front. De motocrosser uit Apeldoorn - nu woonachtig in Elburg - reed tweede paasdag op circuit de Bargen in Oldebroek met de besten mee. Hij eindigde tweemaal in de top tien, precies zijn doel bij de sterk bezette 500 CC motoren.

18 april