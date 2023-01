KVZ maakt trainer Erik Wolsink trots met zege op nummer twee Woudenberg

overzicht Apeldoorn/Veluwe Rugby mannen The Rams starten met winst, Volleybal­man­nen van Alterno lopen averij op, en waterpolo­sters van Nunspeet zijn toch blij met een punt

De amateurvoetballers hebben - op een verdwaalde inhaalwedstrijd na - nog een weekje vrij, maar de meeste zaalsporten zijn weer begonnen. Na de kerstpauze is het altijd even afwachten hoe de teams ervoor staan. De clubs die het jaar minder goed afsloten, hopen op herstel in het nieuwe jaar en de clubs die meedoen om de prijzen zullen graag zien dat de vorm behouden is gebleven. Voor veel clubs is het dit weekend daarvoor een mooie test.

15 januari