KVZ na zege zeker van eerste plaats, Devinco onderuit tegen Rheko

,,Een goede zaterdag”, concludeerde Erik Wolsink tevreden. De KVZ-trainer zag hoe zijn ploeg het aanvankelijk lastig had tegen HHV en in de eerste helft zelfs tegen een achterstand aan keek. ,,Maar op een gegeven moment gingen we er op en er over. In de rust stonden we met twee of drie punten voor. Dat hebben we na rust verder uitgebouwd.”