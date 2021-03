Kwetsbaar BZC richt zich in tweede helft op tegen zwakke laagvlieger De Ham

Er stond voor BZC de nodige druk op de wedstrijd, met de wedstrijd van morgen tegen streekgenoot Het Ravijn in het achterhoofd. Wilde BZC zicht houden op een plek in de top acht, en daarmee een plek in de play-offs, was winst in één van de twee wedstrijden in het dubbele weekendprogramma cruciaal. Het leek wel of de ploeg niet tegen die druk bestand was. De ene na de andere bal, met name geschoten door de verdedigers, ketste af op de lat of op de paal. Zodoende bleef De Ham in het spoor (5-5).