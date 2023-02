Kwiek-aanvoerster Van Rijssen ziek van nederlaag: ‘Echt een schande’

De ontmoetingen tussen Kwiek en DSVD zijn altijd wat beladen, volgens de captain. „Niet alleen omdat onze trainers Arjan Averink en Olga Assink daar gewerkt hebben, maar ook omdat we al vaak tegenover elkaar gestaan hebben. In de eerste divisie speelden we samen om promotie, in de eredivisie vochten we een aantal seizoenen samen tegen degradatie. De laatste jaren hebben wij meer stappen gemaakt, daarom is deze nederlaag ook zo onverwacht.”