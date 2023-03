Kwiek faalt en moet genoegen nemen met zevende plek: ‘Tweede helft was verschrikkelijk’

Paardensport Nationale oefenmara­thon al vele jaren ideaal ‘voorafje’ in Putten

Voor veel wedstrijdmenners is de Nationale Oefenmarathon in Putten de ideale voorbereiding op het nieuwe outdoorseizoen. Daarom was met meer dan 90 combinaties de wedstrijd, die al vele jaren op de laatste zaterdag in maart op de kalender staat, ook deze keer weer uitstekend bezet.