Kwiek geeft titelkandidaat VOC geen ruimte om te oefenen

VOC-coach Rachel de Haze gaf vooraf aan wat dingen te willen oefenen in de wedstrijd tegen Kwiek, maar dat liep even anders. „Daar kwam niks van terecht”, sprak Kwiek-coach Arjan Averink tevreden. „VOC had het moeilijk tegen ons. De vorige keer gingen we in hun tempo mee, maar dat hielden wij niet vol, waardoor we ruim verloren. Dit keer was daarom de opdracht: temporiseren. Daar hadden zij het lastig mee, net als met onze defensievere dekking.”