Kwiek luistert weekendje Limburg op met klinkende zege op BFC

In heuvels van Zuid-Lim­burg gaat wielrenner Weulink uit Diepenveen op zoek naar de aanvaller in zichzelf

Dat hij zijn contract met een jaar verlengde bij de continentale ploeg Abloc was niet echt een verrassing. Dat de Diepenveense renner Meindert Weulink (23) naar Zuid-Limburg verhuisde was dat veel meer. En ook dat hij misschien wel veel meer een aanvaller is dan dat hij ooit gedacht had te zijn.

22 november