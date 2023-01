Kwiek mist aansluiting subtop na waardeloze wedstrijd in Wateringen

De wedstrijd in Wateringen kwam langzaam op gang. Pas na ruim zeven minuten wist VELO het eerste doelpunt van de avond te laten noteren. Kwiek antwoordde direct met een goal van de van een blessure teruggekeerde aanvoerster Anouk van Rijssen en liep daarna vrij vlot uit naar een voorsprong van vier punten. „Toen begon het overtalcircus”, foeterde Kwiek-coach Arjan Averink. „Het was totaal niet in verhouding. VELO kreeg twee tijdstraffen, wij een stuk of negen. Telkens als we weer aanhaakten of iets uitliepen kwamen we weer in ondertal te staan. Astrid Uitslag stak na een straf haar hand op wat de scheidsrechters als wegwerpgebaar interpreteerden. Hop, daar kwam weer een tijdstraf. Het was echt waardeloos. We kregen daardoor telkens een mentale tik. Het geloof zakte bij ons weg en VELO hield de druk er goed op.”

Hoewel de scheidsrechters volgens Averink een grote stempel op de wedstrijd drukten, stak de coach ook de hand in eigen boezem. „We brachten zelf veel te weinig. We kwamen maar niet los. Normaal hebben we bijna altijd wel een keer een goede opleving in de wedstrijd, maar dat lukte dit keer niet. De eerste twintig minuten speelden we met vlagen echt goed, daarna was het helemaal weg.”

Kwiek had de aansluiting met de subtop kunnen maken. „We konden op gelijke hoogte komen met VELO. Nu is de achterstand ineens vier punten. Dit was echt een aansluitwedstrijd, zeker met de komende twee thuiswedstrijden voor de boeg. Het is heel zuur en balen dat we deze niet pakken.”

VELO – Kwiek: 35-26 (16-14)

Doelpunten Kwiek: Jessica Hilbrands 4, Anouk van Rijssen 4, Lisa Bosch 3, Maron Schepers 3, Floor Tutert 3, Tessa Hilbrands 2, Floor Liefers 2, Nel Veldhuis 2, Meike Damhuis 1, Elisa Marsman 1, Astrid Uitslag 1