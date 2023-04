Kwiek pakt eerste punten in nacompetitie na fantastische inhaalrace

„Ik moest al heel snel naar een time-out grijpen”, keek Averink terug op de wedstrijd tegen Quintus. Kwiek was, net als Quintus, enkele dagen eerder uitgeschakeld in de halve finale van het bekertoernooi. Die wedstrijd zat duidelijk nog in de benen. „Je kon merken dat we allebei een doordeweekse wedstrijd hadden gespeeld. Het liep niet, we maakten veel fouten.” Nog voor rust zette de coach ook zijn tweede time-out in. „We kregen het een beetje op de rit en gingen toch met een gelijke stand de rust in. De tweede helft wilden we doorgaan waar we gebleven waren, maar binnen twee minuten stonden we er weer drie achter.”

Wat volgde was een nieuwe inhaalrace, die aan beide kanten ontsierd werd door hard spel, waar volgens Averink niet voldoende tegen opgetreden werd door de scheidsrechters. Desondanks had hij wel de oplossing gezien om deze wedstrijd alsnog te winnen. „In mijn laatste time-out heb ik met opbouwers Meike Damhuis en Jessica Hilbrands doorgesproken wat ze moesten. Daardoor kon Meike in het midden over de kleinste verdedigster van Quintus heen een paar keer scoren. We kwamen voor en gaven dat niet meer uit handen.”

Zo pakte Kwiek, ondanks een slechte wedstrijd, toch de eerste twee punten in de nacompetitie en is het over Quintus heengegaan naar de derde plek in kampioenspoule B. „We mikken op plek vier in de eindrangschikking, dan moeten we in deze poule tweede eindigen. Dat is lastig, maar niet onmogelijk.”

Eredivisie, kampioenspoule B

Kwiek – Quintus 26-24 (13-13). Doelpunten Kwiek: Meike Damhuis 3, Jessica Hilbrands 3, Maron Schepers 3, Floor Tutert 3, Astrid Uitslag 3, Marit Winkels 3, Floor Liefers 2, Anouk van Rijssen 2, Nel Veldhuis 2, Lisa Bosch, Tessa Hilbrands.