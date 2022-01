Kwiek schotelt meegereisd publiek een mooie zege voor in Borne: ‘Je moet het nog wel even doen’

handbalVoor het eerst sinds weken mocht er weer publiek bij de handbalwedstrijd van Kwiek aanwezig zijn. In Borne, waar laagvlieger Borhave de tegenstander was, zaten meer Raalter supporters op de tribune dan fans van de thuisploeg. Kwiek stelde het meegereisde publiek niet teleur en won de Overijsselse derby in stijl: 19-30.

,,Het is fijn om weer voor gevulde tribunes te spelen. Dat geeft toch wat extra’s, je wilt laten zien wat je in huis hebt”, zei trainer Lars Hoogeveen. ,,We hebben een heel goede wedstrijd laten zien. We waren gedisciplineerd in de dekking en speelden met structuur in de aanval.”

Kwiek, de nummer zeven van de ranglijst, was het aan haar stand verplicht om de wedstrijd tegen de Twentse opponent, die slechts twee punten van de laatste plek verwijderd is, met ruime cijfers te winnen. ,,Maar dan moet je het nog wel even doen. Ik waak er altijd voor om tegenstanders te onderschatten. Juist tegen deze ploegen moet je scherp en met overtuiging spelen. Pas dan win je. Dat lukte vandaag prima, op twee keer vijf minuten na waarin we wat minder waren.”

In de verdediging had Floor Tutert de boel prima onder controle, had Hoogeveen gezien. ,,Zij was heel stabiel en nam echt de leiding. Ze krijgt op haar flikker als ze het niet goed doet, maar nu heb ik haar ook zeker de complimenten gegeven voor haar sterke optreden.”