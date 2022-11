Kwiek verliest onnodig van Quintus: ‘Tien keer scoren in dertig minuten is gewoon dramatisch’

Echt een feest werd het niet voor Kwiek. De Raalter ploeg verloor in eigen huis na een ruststand van 10-16 met 30-32. „Zo zonde en onnodig”, vond Van Rijssen. „In de tweede helft gaven we vol gas. We speelden op tempo, korte aanvallen, snelle doelpunten. We knokten er echt voor. Als we dat vanaf minuut één hadden gedaan, hadden we deze pot gewoon gewonnen.”

Want in de eerste helft speelde Kwiek ondermaats. Van Rijssen: „We scoorden maar tien keer in dertig minuten. Dat is gewoon dramatisch. Daar hebben we de wedstrijd al weggegooid.” Na rust tapte Kwiek uit een ander vaatje. Dankzij tactische slimmigheidjes werd de aansluiting met Quintus gevonden. „We wisselden een paar keer van dekkingsvorm. Daar had Quintus het heel lastig mee. We kwamen in de laatste minuten tot op één punt en een gelijkspel had er zeker in gezeten. Maar domme fouten en ongelukkige momenten hielpen ons niet mee. Het moet wat slimmer en harder. Het lieve spel dat we hier in Salland veel zien moet eraf.”