Kwiek verspeelt overwinning tegen VZV door een gebrek aan killersinstinct

Ruim vijftig minuten lang stond Kwiek aan de goede kant van de score. Toch ging het in de slotfase alsnog mis. VZV had zelfs de winnende treffer kunnen scoren, maar een goed blok van de Raalter defensie voorkwam dat Kwiek helemaal met lege handen kwam te staan. Hoogeveen: „We begonnen fantastisch, startten met een 6-0 voorsprong. Maar al voor rust begonnen we vermoeid te raken en maakten we foutjes. Daarvoor speelden we met discipline, hartstikke goed, maar dat lukte toen even niet meer. Daardoor kwam VZV voor rust al dichterbij.”