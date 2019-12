Laatste kans op een positieve afsluiting voor veel teams

Alterno kan bij Apollo 8 geen punt weghalen

12:20 Alterno is er niet in geslaagd om aan de lastige uitwedstrijd in de eredivisie volleybal tegen Apollo 8 één of meer punten over te houden. De ploeg van coach William Klaver knokte zich in de derde set wel terug en verkleinde de achterstand, maar daarmee had Alterno haar kruit verschoten: 3-1.