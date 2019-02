Landstede Basketbal bereikt bekerfinale met hangen en wurgen

PAARDENSPORT Springrui­ter Lennard de Boer begint eigen stal

19:27 Springruiter Lennard de Boer neemt het heft in eigen hand, hij begint voor zichzelf. De 26-jarige Meppeler vertrekt bij de BWG stables van de gebroeders Schröder in Tubbergen, waar hij straks een jaar heeft gewerkt. Afgelopen november won De Boer als stalruiter van BWG zijn eerste internationale Grand-Prix in het Belgische Lier.