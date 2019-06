Landstede Basketbal ingeschreven voor Europe Cup

De clubleiding ziet inschrijving voor het Europese toernooi als beloning voor het team, dat in mei verrassend de eerste landstitel veroverde. Het past ook in het beleid van Landstede Basketbal om het team te laten ontwikkelen op een hoger niveau. Dat is komend seizoen mogelijk, omdat de kern van de selectie van coach Herman van den Belt intact blijft.

Landstede speelt in de Europe Cup in ieder geval één en mogelijk twee voorrondes, voordat de groepsfase begint. Het betekent dat een begroting moet worden gemaakt op basis van twee, vier of tien wedstrijden. De naam Landstede Basketbal Regio Zwolle is daarom bewust gekozen, zegt manager Adriaan van Bergen. ,,Door de vele positieve reacties uit onze eigen regio denken wij met een stevige basis aan dit avontuur te kunnen beginnen.’’

De voorrondes worden gespeeld in september (18 en 25 september) en oktober (2 en 9 oktober), de groepsfase begint op 16 oktober. Bij de loting op woensdag 24 juli wordt de Zwolse tegenstander bekend.