Landstede Basketbal is Kevin Bleeker kwijt in restant van het seizoen

,,Normaliter staat voor de revalidatie zeker zes tot acht maanden, dus mijn seizoen is wel over”, zucht Bleeker. ,,Ik kwam verkeerd neer na een dunk tegen Kiev, waarbij mijn lichaam doorschoot. Hoewel het geen pijn deed, hoorde ik iets kraken. Ik wist meteen dat het misse boel was.”

Voor Bleeker is de blessure een forse tegenslag. De international kwam in de zomer van 2018 over van Heroes Den Bosch, maar miste door blessures aan onder meer voet en kuit de nodige wedstrijden. Vanaf de start van het huidige seizoen was Bleeker echter blessurevrij. Hij kwam in alle vijftien competitiewedstrijden in actie (114 punten, 69 rebounds). ,,Het begon juist lekker te draaien. Ik had vertrouwen in mijn lichaam, voelde me sterk en was de laatste maanden steeds meer van waarde voor de ploeg. Dan is deze blessure een gigantische klap.”

Landstede Hammers zal het dus in ieder geval de rest van het seizoen zonder Bleeker moeten stellen. Het is nog onduidelijk of de toekomst van de forward/center, die in het bezit is van een aflopend contract, In Zwolle ligt. ,,Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Het klikt van beide kanten en de intentie was wel om met elkaar door te gaan. Of deze zware blessure daar verandering in brengt, weet ik niet.”