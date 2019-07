Landstede Basketbal staat voor zes Europese duels

La Course Anna van der Breggen denkt niet in revanchege­voe­lens bij start van La Course

14:58 Het gevoel is goed, zegt Anna van der Breggen. Met een tweede plek in de Giro Rosa op zak begint de Zwolse wereldkampioene op de weg vrijdag aan La Course, een van de belangrijkste koersen in het vrouwenwielrennen. Revanche nemen op Annemiek van Vleuten, die haar vorig jaar op de meet inhaalde? Nee, zover gaat Van der Breggen niet.