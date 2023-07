Landstede Hammers blijft op zoek naar nieuwe impulsen, Kroaat en Amerikaan komen naar Zwolle

Buljevic (21) is betrekkelijk jong, maar toch al redelijk ervaren. Hij was namens KK Zabok in de Kroatische Premier League afgelopen seizoen goed voor gemiddeld 15 punten en 4 rebounds per duel. Buljevic verdedigde ook de kleuren van zijn land in nationale jeugdselecties.

De jonge Quisenberry komt van het collegeteam Fordham Rams naar Zwolle, zijn eerste club in Europa. Hij speelde met name in het afgelopen seizoen opvallend sterk, met een gemiddelde van bijna 17 punten, bijna 4 rebounds en 3 assists per duel. Jaumin stelt dat Quisenberry op beide guard posities kan acteren. ,,Bovendien is het een speler met een uitstekende mentaliteit en is hij zeer gedisciplineerd in zijn verdedigende taken.”